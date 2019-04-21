زيلينسكي يحصل على نسبة 73.7 بالمئة مقابل 26.3 لبوروشينكو بإنتخابات الرئاسة الأوكرانية

أفاد استطلاع الرأي الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن "المرشح الرئاسي الاوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ حصل على نسبة 73.7 بالمئة من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الإنتخابات الرئاسية".

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