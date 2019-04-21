اغلاق مراكز الإقتراع في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية

أغلقت مراكز الإقتراع في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية. وكانت أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في ​أوكرانيا​ أن انتخابات رئاسة البلاد تجري بصورة عادية وتتسم بالروح الديمقراطية والشفافية، دون انتهاكات كبيرة.

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