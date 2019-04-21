أغلقت مراكز الإقتراع في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية.
وكانت أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا أن انتخابات رئاسة البلاد تجري بصورة عادية وتتسم بالروح الديمقراطية والشفافية، دون انتهاكات كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اغلاق مراكز الإقتراع في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.