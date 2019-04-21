مسؤول عسكري سوداني: المجلس الانتقالي ملتزم بالمحافظة على معتقدات وقيم الشعب

أكد رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية ب​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الفريق أول ركن طيار ​صلاح الدين​ عبد الخالق "التزام المجلس بالمحافظة على معتقدات وقيم الشعب السوداني وأنه لاتنازل عنها"، مشيراً إلى أن "الشعب السوداني يتميز بصفات فاضلة وحميدة وأن ​القوات​ المسلحة جزء من الشعب ويعرف عنها الوفاء بالعهود".

وأفاد بأن "​القوات المسلحة​ انحازت لمطالب الثورة حقنا للدماء"، مؤكدا "حرص المجلس على تسليم السلطة إلى ​حكومة​ مدنية يتوافق عليها شعب السودان"، مبيناً أن "القوات السودانية ظلت طوال تاريخها جزءا أصيلا من الشعب السوداني تحمي قيمه ومكتسباته".

ولفت إلى أن "حرمة الدماء كانت من أسباب انحياز قوات الشعب المسلحة للثورة التي جاءت لظروف اقتصادية قاهرة"، داعيا الأئمة والدعاة إلى "تعزيز مفاهيم السلم و​الأمن​ الاجتماعي ونبذ القبلية والجهوية وتوطيد قيم التسامح الديني ومنهج الوسطية محذرا من الخلافات الدينية والسياسية ومآلاتها على استقرار السودان وأمنه".