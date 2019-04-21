أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي عن "توقيف ثمانية أشخاص في سريلانكا على صلة بسلسلة التفجيرات التي شهدتها البلاد اليوم"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن، الاسماء التي لدينا محلية، لكن المحققين يسعون الى معرفة ما إذا كانت لديهم علاقات مع الخارج".
كما أقر بوجود معلومات عن هجمات محتملة، مشيراً إلى أنه "يجب أن نحقق كذلك في سبب عدم اتخاذ احتياطات كافية"، مؤكداً أن "أولوية الحكومة الأولى ستكون اعتقال الإرهابيين"، لافتاً إلى أنه "أولا وقبل كل شيء علينا أن نضمن أن لا يرفع الإرهاب رأسه في سريلانكا".
وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل أكثر من 207 أشخاص بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.
وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء سريلانكا: لا نعلم بعد إن كان للموقوفين المتهمين بالاعتداءات علاقات مع الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.