رئيس وزراء سريلانكا: لا نعلم بعد إن كان للموقوفين المتهمين بالاعتداءات علاقات مع الخارج

أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي عن "توقيف ثمانية أشخاص في ​سريلانكا​ على صلة بسلسلة التفجيرات التي شهدتها البلاد اليوم"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن، الاسماء التي لدينا محلية، لكن المحققين يسعون الى معرفة ما إذا كانت لديهم علاقات مع الخارج".

كما أقر بوجود معلومات عن هجمات محتملة، مشيراً إلى أنه "يجب أن نحقق كذلك في سبب عدم اتخاذ احتياطات كافية"، مؤكداً أن "أولوية ​الحكومة​ الأولى ستكون اعتقال ​الإرهاب​يين"، لافتاً إلى أنه "أولا وقبل كل شيء علينا أن نضمن أن لا يرفع الإرهاب رأسه في سريلانكا".

وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى مقتل أكثر من 207 أشخاص بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.

وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.