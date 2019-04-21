اشتكي من إغلاق النفق.. الوزير لراكب بمحطة سيدي جابر: "قابلني هنا الأسبوع الجاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

استمع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لشكاوى الركاب خلال تفقده محطة سكة حديد سيدي جابر شرقي الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ضمن جولاته التفقدية لمحطات القطارات.

وشكى أحد الركاب للوزير من إغلاق نفق محطة سيدي جابر منذ سنوات، ما يكبدهم عناء الانتقال بين منطقتي سموحة وسيدي جابر وأرصفة المحطة.

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واستدعى الوزير، المهندس أحمد مهنا، مدير محطة سيدي جابر، مستفسرًا منه عن أسباب إغلاق النفق محل الشكوى وهو ما أرجعه الأخير لأسباب أمنية.

وكلف الوزير على الفور بإعادة فتح النفق بعد وضع بوابات إلكترونية بمداخله، موجهًا حديثه للراكب صاحب الشكوي قائلًا: "قابلني هنا الأسبوع الجاي".

يشار إلى أن زيارة وزير النقل للإسكندرية تتضمن تفقد محطة مصر ومينائي الإسكندرية والدخيلة.