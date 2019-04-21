العاملون بالأوقاف يحثون المواطنين على المشاركة في الاستفتاء بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ترأس الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، نائبًا عن الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف في الشرقية، وفد كبير من أئمة المديرية، ضم الشيخ بلال السيد، وكيل أوقاف العاشر، والشيخ سامح عثمان، من الإدارة، تفقدوا خلالها عدد من اللجان لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الاستفتاء، فيما شارك في الجولة العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

يُشار إلى أن محافظة الشرقية، فيها 23 لجنة عامة، 1159 لجنة فرعية و1027 مركزًا انتخابيًا؛ لاستقبال 4 ملايين و284 ألفًا و983 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت، ويشرف على عملية التصويت 557 قاضيًا ويعاونهم 3 آلاف من موفدي الهيئات القضائية والمحليات.

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وبدأ الناخبون في محافظات مصر المختلفة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس السبت، والتي تستمر حتى غدًا الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، وتنتهي يوميًا في التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء الأربعاء الماضي.

ووافق مجلس النواب، على التعديلات الدستورية المقترحة، وتشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.