بالصور- كامل الوزير يتفقد محطة سيدي جابر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مساء اليوم الأحد، محطة سكة حديد سيدي جابر شرقي الإسكندرية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العمل بمحطات السكة الحديد.

ووصل الوزير في القطار رقم 2001 القادم من القاهرة في تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة على رصيف رقم 4 في محطة سيدي جابر.

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كان في استقبال الوزير كل من أحمد مهنا، مدير محطة سيدي جابر، واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات السكة الحديد والنقل البحري بالإسكندرية.

وبدأ الوزير جولته بتفقد أرصفة وساحات والمبنى التجاري بمحطة سيدي جابر، لمتابعة نظام العمل ومواعيد القطارات، واطمئن على توافر التذاكر للركاب.

يذكر أن زيارة وزير النقل للإسكندرية تتضمن تفقد محطة مصر ومينائي الإسكندرية والدخيلة.