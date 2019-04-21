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مقتل 10 أشخاص على الأقل في انهيار أرضي بكولومبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية في كولومبيا أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة.

وقال رئيس جهاز إدارة الكوارث في مقاطعة كاوكا لمحطة راديو كاراكول إن ثمانية منازل جرفتها المياه في عيد الفصح اليوم الأحد في قرية بورتاتشويلو التي تضررت بشدة.

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وقالت تقارير إنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا المدفونين في الوحل والحطام.

وقد تم نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وقد تم إغلاق جزء من طريق عموم أمريكا السريع الذي يربط كيتو عاصمة الإكوادور بمدينة كالي الكولومبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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