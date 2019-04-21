المسماري: ضربات الجيش في طرابلس دقيقة ومحدودة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ضربات الجيش دقيقة ومحدودة للغاية، حتى يضمن حماية المدنيين من القصف.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أنه تم مناقشة سرقات ونهب مقدرات الشعب الليبي، لافتًا إلى أن المعارك الجارية في طرابلس، هي بمثابة حربًا شاملة على الإرهاب في ليبيا، وكافة أشكال التهديدات الأمنية.

واستطرد المسماري أن مهمة الجيش الليبي مطاردة "دواعش المال العام".

وأطلق الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية "طوفان الكرامة"، لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، من الميليشيات الإرهابية.