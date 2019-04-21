للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. كامل الوزير يتفقد محطة مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، محطة مصر برمسيس، للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد "الوزير"، عملية التصويت على التعديلات الدستورية باللجنة الرئيسية بالمحطة، وتقديم التسهيلات للركاب في هذا العرس الديمقراطي.

وكان "الوزير"، أجرى جولة تفقدية بمحطة مصر، أمس السبت، حيث تابع خلالها انتظام العمل والخدمات المقدمة لجمهور الركاب، كما التقى بعدد من المواطنين بعد إدلائهم بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، وتفقد منظومة الأكشاك الجديدة بالمحطة والتي وجه بها خلال الزيارات السابقة، حيث تتم زيادة عدد الأكشاك الحالية على أن يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع "أكشاك للمنتجات الغذائية- أكشاك لبيع الجرائد والكتب- أكشاك لخدمات المحمول" ويميز بلون معين.

وشدد وزير النقل، خلال زيارته أمس، على ضرورة أن يتواجد جميع مسئولي السكة الحديد بجميع المحطات، وأن تتم متابعة عمل جميع طوائف التشغيل وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للركاب.​