الوداد ينهي شوطه الأول متقدماً أمام الرجاء بـ”ديربي كازابلانكا”

أنهى فريق الوداد الرياضي شوطه الأول فائزاً بحصة هدفين مقابل واحد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “مراكش” الكبير، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
فوسط حماس جماهيري كبير، انطلقت المباراة “مشتعلة” بين الغريمين التقليديين، مع امتياز طفيف للفريق الأحمر الذي بادر للتهديد.
بادرة الفريق الأحمر وضغطه المستتمر أثمر عن هدف مبكر بأقدام وليد الكرتي، في حدود الدقيقة 13 من عمر المواجهة، قبل أن يضيف النسور الخضر ثاني الأهداف لصالحهم عن طريق اللاعب سفيان الرحيمي في الدقيقة 21 من عمر المواجهة.
في حين الهدف الثاني لصالح الوداد، سجله اللاعب صلاح الدين السعيدي، دقائق قبل نهائية الشوط الأول
هذا وسجلت التشكيلة الأساسية لـ “الأحمر والأبيض” غياب اللاعب محمد أوناجم، في حين تم تسجيل عودة اللاعب بديع أووك الذي كان ضحية إصابة قوية سابقة بإحدى مباريات الوداد.
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