أمهات “معتقلي الحراك” يدلين بشهادات مؤثرة بعد الحكم على أبنائهن: “ربينا وعرفنا شنو ربينا وفخورات بهم”

تحدثت أمهات المعتقلين على خلفية حراك الريف، المدانين مؤخرا بأحكام ثقيلة في مرحلة الاستئناف، اليوم الأحد، في شهادات مؤثرة، أمام الحاضرين في ندوتهم مساء اليوم الأحد بالعاصمة الرباط.

وفي حديثها أمام الحاضرين، باللهجة الريفية، ألقت والدة المعتقل محمد جلول كلمة مؤثرة، أكدت فيها عن افتخارها بابنها مثل كل أمهات المعتقلين، مشددة على أن ابنها وباقي المعتقلين يجب أن توضع تيجان على رؤوسهم لأنهم ناضلوا من أجل حقوقهم.

من جانبها، ألقت والد “دينامو الحراك” نبيل أحمجيق، كلمة أكدت فيها على أنها مثل باقي الأمها تفتخر بابنها وباقي رفاقهم “لأنهم خرجوا على مطالب مشروعة، السبيطار، الجامعة، العيش الكريم”.

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والدة أحمجيق أكدت على أن ما يتعرض له ابنها وباقي المعتقلين “عيب” مضيفة أنه “ماشي معقول وحقهم حتى هوما فالحياة ويديرو مستقبلهم ويخدمو ويديرو وليداتهم”، معبرة مثل باقي الأمهات عن افتخارها بابنها “ربيناهم تربية حسنة ربينا وعرفنا شنو ربينا”.

وعن الحكم الصادر في حقه، تقول أم أحمجيق إن “الشعب المغربي كامل محكوم بعشرين سنة وليس فقط ناصر ونبيل”، معتبرة أن ما طلب به المعتقلون “كان خاصهم يتزادو يلقاوه موجود”.

وعن ابنها أحمجيق، قال الأم بقلب مكلوم “غدا عندي الزيارة الله أعلم كيفاش نلقاه واش فيه الروح ولا ميت”.