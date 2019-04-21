مالوما يغني أغنية مغربية – فيديو

لم يصدق الفنان المغربي بدر سلطان أن النجم العالمي “مالوما”، أعجب بأغنيته إلى درجة نشره مقطع فيديو، وهو يغني مقطعا منها.
بدر سلطان نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، فيديو “مالوما”، الذي يزور المغرب في الفترة الحالية، وهو يغني مقطعا من أغنيته الأخيرة “جي با دونفي”، وعلق عليه: “واش هذا “مالوما” لي كيغني أغنيتي ولاغالط؟”.
ويزور “مالوما” المغرب، حاليا، لإنجاز فيديو كليب مع النجم الكونغولي المستقر في مراكش، “ميتر جيمس”، وسيعود بعد شهر رمضان للمشاركة في مهرجان موازين إيقاعات العالم.
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