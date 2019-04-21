تطورات مثيرة في قضية الطفل عمران ضحية الخطأ الطبي

عرفت قضية الطفل عمران، البالغ من العمر سنتين ونصف السنة، والذي كان ضحية خطأ طبي، نتجت عنه عاهة مستديمة لديه، وبترت على إثره قدمه من طرف مصحة خاصة في مراكش، تطورات مثيرة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطفل عمران أجرى، يوم أمس السبت، عملية جراحية في المستشفى الجامعي محمد السادس لاستئصال جزء من قدمه، الذي أصيب بتعفن وتقيح.

إلى ذلك، أفادت مصادر “اليوم24” أن الشرطة القضائية في مراكش، فتحت، أول أمس الجمعة، تحقيقا بتعليمات من طرف وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، وذلك بناء على شكاية وضعها أب الطفل عمران ضد الطبيب، الذي أجرى له عملية بتر قدم عمران دون موافقته، نتجت عنه عاهة مستديمة، فيما الطبيب المذكور اختفي عن الأنظار.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية في ولاية الأمن في مراكش استمعت إلى أزيد من خمس ساعات لوالد الطفل، عمران.

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان طالب، خلال الأسبوع الجاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ووزير الصحة بفتح تحقيق مفصل بخصوص طبيب يعمل في مصحة خاصة، وينتمي إلى القطاع العمومي، تسبب في بتر قدم طفل صغير في إحدى المصحات الخاصة في مدينة مراكش.