منع إليسا من الرقص في حفلها في السعودية – فيديو

رفض مدير شركة “روتانا” سالم الهندي، السماح للفنانة اللبنانية إليسا بالرقص في حفلها بالسعودية، إلتزاما بالشروط المفروضة على الفنانين وجمهور في مثل هذه الحفلات

و توجهت إليسا بالسؤال إلى مدير شركة “روتانا” سالم الهندي، في إحدى فقرات حفلها الذي أحيته قبل يوم بالسعودية، متسائلة عن السماح لها بالرقص على المسرح قليلا، لكنه رفض طلبها، وذلك إلتزاما بشروط الحفلات في السعودية التي تنص على عدم الرقص والتمايل.

وسبق أن خلق شرط تجنب الرقص والتماي

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رفض مدير شركة “روتانا” سالم الهندي، السماح للفنانة اللبنانية إليسا بالرقص في حفلها في السعودية، إلتزاما بالشروط المفروضة على الفنانين، وجمهور في مثل هذه الحفلات.

وتوجهت إليسا بالسؤال إلى مدير شركة “روتانا” سالم الهندي، في إحدى فقرات حفلها، الذي أحيته، قبل يوم، في السعودية، متسائلة عن السماح لها بالرقص على المسرح قليلا، لكنه رفض طلبها، وذلك التزاما بشروط الحفلات في السعودية، التي تنص على عدم الرقص، والتمايل.

وسبق أن خلق شرط تجنب الرقص والتمايل في الحفلات الفنية في السعودية موجة سخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والنشطاء.