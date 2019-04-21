حسين سلامي قائدا أعلى للحرس الثوري الإيراني بدلا من جعفري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعفى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيراني، آية الله علي خامنئي، اللواء محمد علي جعفري من منصبه كقائد للحرس الثوري الإيراني، وعين مكانه حسين سلامي، بعد أن رفع رتبته إلى لواء.

وقال خامنئي في بيان صدر عنه أنه "نظرا للضرورة في تغيير المناصب في قيادة حرس الثورة الإسلامية ولخدمة اللواء محمد علي جعفري على مدى السنوات العشر السابقة، فقد تم منحك رتبة لواء وتعينك قائدا لحرس الثورة".

وأضاف أنه "تقديرا لخدمات الجنرال محمد علي جعفري الجليلة على مدى العشر سنوات السابقة ورغبتي بأن تكون حاضرا في ميدان الثقافة والحرب الناعمة فقد منحناك مسؤولية إدارة المجمع الثقافي والاجتماعي بقية الله".