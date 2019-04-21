الأخوة كفر مندا يتخطى هـ. البعينة في اختبارات الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق الأخوة كفر مندا فوزا خارجيا على هبوعيل البعينة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن المرحلة الثانية لاختبارات الصعود المؤهلة إلى مستوى الدرجة الأولى.

وجرت أحداث المباراة على ملعب البعينة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المنداوي بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح الأخوة كفر مندا باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب محمد أبو ريا في الدقيقة الثانية، ثم في الدقيقة 20 عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 45 قلص هبوعيل البعينة الفارق بهدفه الوحيد من نيران صديقة.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن اللاعب محمد زيدان من حسم المباراة بهدف ثالث لصالح الأخوة كفر مندا.

وبهذا الفوز تأهل الأخوة كفر مندا إلى المرحلة قبل الأخيرة من اختبارات الصعود والتي سيلاقي فيها الفائز من مباراة أبناء عرعرة عارة وأبناء الفريديس.