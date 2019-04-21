انت الان تتابع تفاصيل خبر "داعش" يتبنى هجوماً أوقع 7 قتلى في أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - أعلن تنظيم الدولة، اليوم الأحد، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابل،أمس، وراح ضحيته 7 قتلى.

وقال بيان لفرع التنظيم في أفغانستان إن 4 ممن سماهم "استشهاديين" استهدفوا وزارة الاتصالات، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

والسبت، قال متحدث شرطة كابول بصير مجاهد، لوكالة "الأناضول" التركية، إن مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن داخل مبنى الوزارة، عقب تفجير أمامها.

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وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، أن قوات الأمن تمكنت من تحييد 4 مسلحين بعد اشتباك دام ساعات.

وأضافت أن التفجير والاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 مدنيين، وإصابة 8 آخرين بجروح.

ونفذ "داعش" عدداً من الهجمات في أفغانستان في السنوات الفائتة، استهدفت فيها بشكل أساسي الطائفة الشيعية التي تشكل أقلية في البلاد.