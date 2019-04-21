انت الان تتابع تفاصيل خبر عباس: ترامب انقلب على كل ما وعدنا به والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انقلبت على كل ما وعدت به السلطة الفلسطينية، واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي، مبيناً أن الاتصالات مع إدارته مستمرة في التعاون الأمني الدولي.

وقال عباس، اليوم الأحد، خلال كلمة له بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات القضية الفلسطينية: "التقينا مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب في أماكن متعددة، واستبشرنا من حديثه خيراً".

وأضاف: "خلال جلوسي مع ترامب في البيت الابيض أخبرني أنه يؤمن بحل الدولتين على أساس حدود 1967، وأعلن استعداه لذلك، لنتفاجأ بعد أسبوعين بنقل سفارة بلاده للقدس، ووقف المساعدات عن وكالة الغوث".

كذلك، بين عباس أن "إسرائيل" نقضت جميع الاتفاقيات، ولكن لا تزال السلطة تحترمها ولم تتراجع عنها، مردفاً أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شخص لا يؤمن بالسلام مع الفلسطينيين.

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ودعا عباس الدول العربية إلى توفير دعم سياسي وشبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، خاصة بعد استقطاع "إسرائيل" أموال الضرائب.

وأقرت الدول العربية في قمة 2010 "شبكة الأمان المالي"؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة تأخير إسرائيل المتكرر دفع أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية حادة؛ على إثر قرار "إسرائيل" خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)؛ وهو إجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.

ورداً على القرار الإسرائيلي أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" مخصوماً منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقاً.