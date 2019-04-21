شكرا لقرائتكم خبر عن «خامنئي» يعفي قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قرر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأحد، إعفاء قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، من منصبه، وعين نائبه، اللواء حسين سلامي، خلفا له.
وقدم خامنئي، في مرسوم صدر عنه بهذا الصدد ونشره وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، شكره لجعفري على خدمته كقائد الحرس الثوري الإيراني، المنصب الذي تولاه منذ 1 سبتمبر 2007.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إدراج الولايات المتحدة في 15 أبريل الحالي، الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.
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