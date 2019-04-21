شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالامارات مواطنيها بتأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة هناك ووقع سلسلة من التفجيرات فى كنائس وفنادق راح ضحيتها أكثر من 200 قتيلا . ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة المتواجدين في سريلانكا إلى المغادرة والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 0097180044444.

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