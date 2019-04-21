الان تتابع إيران.. خامنئي يعين حسين سلامي قائدا للحرس الثوري خلفا لمحمد علي جعفري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 35 دقيقة - 6:57 م, 21 أبريل 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 أعلنت وكالة “ايسنا” الإيرانية، أن آية الله خامنئي، أقال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري من منصبه، وعيّن نائبه حسين سلامي بدلاً عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. خامنئي يعين حسين سلامي قائدا للحرس الثوري خلفا لمحمد علي جعفري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.