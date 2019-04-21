مرشد إيران يطيح بقائد الحرس الثوري ويعيّن سلامي خلفا له

أعفى المرشد الإيراني، خامنئي، خامنئي قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري من مهامه اليوم الأحد، 21/نيسان/2019، وفق ما ذكرته وكالة إيرنا الرسمية.

وأضافت الوكالة، أن خامنئي، حسين سلامي قائد جديدا للحرس الثوري.

ووجه خامنئي رسالة إلى "سلامي" بعد أن رفع رتبته إلى لواء قائلا: "نظرا للضرورة في تغيير المناصب في قيادة الحرس الثوري ولخدمة اللواء محمد علي جعفري على مدى السنوات العشر السابقة فقد تم منحك رتبة لواء وتعيينك قائدا لحرس الثورة".

وأصدر خامنئي بيانا جاء فيه: "تقديرا لخدمات محمد على جعفري على مدى العشر سنوات السابقة ورغبتي بأن تكون حاضرا في ميدان الثقافة والحرب الناعمة فقد منحناك مسئولية إدارة المجمع الثقافي والاجتماعي".