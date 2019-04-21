قرقاش: مبادرات السعودية والإمارات سامية في أهدافها وعميقة الأثر

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن المبادرات السعودية الاماراتية المشتركة خيّرة في معناها وسامية في أهدافها وعميقة في تأثيرها.

وأضاف الوزير الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، 21/نيسان/2019: العمل المشترك الذي تتصدره الرياض وأبوظبي هو لخير المواطن العربي في دعمه لاستقراره وأمانه، كما أنه محفّز حقيقي للعمل الجماعي الهادف والإيجابي.

وفي تغريدة سابقة، هاجم قرقاش دولة قطر، قائلا: لا يغيب عن الكثير من المتابعين أن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها، حتى غدت وكأنها تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية، النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق.