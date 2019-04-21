شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت اليوم الأحد 21 أبريل 2019م كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء الاحتفال بعيد الفصح، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. وطالب رئيس البرلمان العربي في تصريح له المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومحاسبة مرتكبيه وداعميه وتجفيف منابعه المادية والفكرية.



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