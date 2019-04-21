شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ترقب التحقيق في قضايا المال العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

تجمع نحو 300 شخص أمام محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، اليوم (الأحد)، في انتظار مثول رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محافظ البنك المركزي السابق محمد لوكال، للتحقيق معهما في قضايا تتعلّق خصوصاً بـ«تبديد المال العام»، بحسب صحافي في وكالة فرنس برس.

وكان التلفزيون الحكومي أعلن مساء أمس (السبت)، أن «محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».