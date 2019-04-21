شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية للهجوم الإرهابي على الزلفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عواصم)

أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بقوات الأمن في المملكة، وتصديهم وإحباطهم لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشددة على دعم مملكة البحرين لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات.

من جهتها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث محافظة الزلفي اليوم.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تضامن المنظمة ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها في جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية لحماية الأمن، والحفاظ على سلامة مواطنيها.