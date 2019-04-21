شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سوداني يزور أمريكا والمجلس العسكري يؤكد الالتزام بنقل السلطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم (الأحد)، أن وفداً سودانياً سيزور الولايات المتحدة قريباً لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت الوكالة عن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوله: «يمكن للوفد أن يسافر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لمناقشة أمر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

من جانب آخر أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني أن المجلس سيرد خلال الاسبوع على مطالب قادة الاحتجاجات، مؤكداً «التزام نقل السلطة إلى الشعب»، وعلى بقاء الرئيس السابق عمر البشير وكبار المسؤولين السابقين في السجن. ومنوهاً إلى أن تشكيل المجلس العسكري المدني لايزال «مطروحاً للنقاش».