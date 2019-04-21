شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: مصرع مدني وقيادي داعشي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد)

تمكنت قوات الأمن العراقية من قتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة تلال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم (الأحد)، بأن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا في عملية أمنية من قتل أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى بـ «أبو إدريس» وذلك في تلال حمرين ضمن محافظة ديالى.

وفي مدينة الشعلة شمال غربي بغداد، لقي مدني عراقي مصرعه اليوم، بنيران أطلقها عليه مسلحون مجهولون.