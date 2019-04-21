شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: آلاف المتظاهرين بانتظار إعلان المجلس السيادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

يستعد قادة الاحتجاجات في السودان لكشف تشكيلة الهيئة المدنية التي يرغبون في انتقال السلطة إليها من الحكام العسكريين «مجلس سيادي مدني».

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في وسط الخرطوم اليوم (الأحد)، قبل إعلان التشكيلة، بحسب ما ذكره مراسل وكالة فرانس برس.

وصرحت رميساء عمر إحدى المتظاهرات في موقع الاعتصام للوكالة: «نحن ننتظر الإعلان اليوم.. وجميع السودانيين يؤيدون الهيئة التي سيكشفها تجمع المهنيين السودانيين».