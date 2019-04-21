شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نازحون يعودون إلى صعدة ونائب الرئيس يؤكد دحر الانقلابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

بدأ نازحون من محافظة صعدة شمال اليمن بالعودة إلى مناطقهم في مديرية كتاف بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر محلي إن النازحين من أهالي قرى وادي آل أبو جبارة - إحدى مناطق مديرية كتاف والبقع - عادوا إلى منازلهم عقب دحر الحوثيين منها وتطهيرها من الألغام.

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم (الأحد)، أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاحات العسكرية التي حققها الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية في تحرير عدد من المناطق بمحافظة صعدة من سيطرة المتمردين.

من جهته أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، عزم القيادة السياسية في بلاده على استمرار العمليات العسكرية حتى استكمال التحرير ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، والعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء الركن يحيى صلاح، جرى خلاله الاطلاع على سير العمليات العسكرية في المنطقة.