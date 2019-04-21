هل اشتبكت إيران مع روسيا في حلب؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد

ترددت أنباء إعلامية أمس عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في محافظتي دير الزور وحلب، وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية «إن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع بوضوح في أحياء الحمدانية وحلب الجديدة ترجح أنها اشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لإيران وأخرى موالية لروسيا».

وتنتشر القوات الروسية والإيرانية في محافظتي دير الزور وحلب، حيث تسيطر القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها على مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية في حين تتواجد القوات الروسية في منطقة الميادين في ريف دير الزور الشرقي إلى جانب القوات الحكومية، وكذلك تنتشر في ريف مدينة حلب الشمالي والشرقي وقرب خطوط التماس مع فصائل المعارضة.

ورغم نفي قوات الأسد أنباء الاشتباكات، تتواجد القوات الإيرانية بأعداد كبيرة في مدينة حلب بعد نقل أغلبها من مدينة دمشق ومحيطها إثر تعرضها المتكرر لقصف إسرائيلي، كما تعرضت لقصف منذ أسبوع في منطقة الشيخ نجار وعدد من المواقع في مدينة حلب.

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على صعيد آخر، قدمت باكستان احتجاجا شديد اللهجة على إيران إزاء مقتل 14 من جنودها جراء هجوم نفذته مجموعة مسلحة توجد معاقلها في إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أمس أنه تم تسليم السفارة الإيرانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لعدم اتخاذ إيران إجراء ضد المنظمة المسلحة التي تقف وراء مقتل 14 جنديا باكستانيا تم إنزالهم بالقوة من حافلتهم وقتلوا بالرصاص على طريق مكران الساحلي السريع في بلوشستان جنوب غرب باكستان الخميس الماضي.

وبينت الخارجية الباكستانية أن باكستان شاركت إيران مرارا معلومات استخباراتية حول هذه المنظمة داخل الأراضي الإيرانية، ولكن إيران لم تتخذ أي إجراء ضدها، مضيفة أن المعلومات التي قدمتها باكستان لإيران تضمنت محاور المنظمات الإرهابية في إيران، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد لوجستية عبر الحدود.

القوات الإيرانية الروسية في سوريا