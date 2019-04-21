شكرا لقرائتكم خامنئي يعين قائدا جديدا للحرس الثوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تلفزيون إيران، الأحد، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، عيّن قائدا جديدا للحرس الثوري.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إيرنا" أن خامنئي أعفى قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، من مهامه، وعيّن نائبه، اللواء حسين سلامي، خلفا له.

وأعرب خامنئي في مرسوم عن شكره لجعفري خلال خدمته في منصب قائد الحرس الثوري الإيراني الذي تولاه منذ 1 سبتمبر/أيلول 2007.

وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، وضعت واشنطن، الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.