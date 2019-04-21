دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 207 قتلى و450 مصابًا

أفاد متحدث باسم الشرطة بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في أربع مدن سريلانكية إلى 207 قتلى وأكثر من 400 جريح.

ووقعت ثمانية انفجارات على الأقل، استهدفت 3 كنائس في كوتشيكادي في كولومبو ومدينتي نغومبو وباتيكالوا، أثناء إقامتها المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح وعدد من الفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وكانت ستة انفجارات منسقة قد ضربت البلاد، أعقبها لاحقًا انفجاران جديدان في كولومبو، وقع أحدهما في حي ديماتوغيدا والآخر في حي دهيوالا.

وقد فرضت الحكومة السريلانكية حظر تجوال في أعقاب تفجيرات الأحد يسري مفعوله من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا بالتوقيت المحليّ.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت الحكومة السريلانكية إلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم في تنفيذ سلسلة التفجيرات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الإصلاحات الاقتصادية هارشا دي سيلفا، استنادًا إلى بيانات لوزارة الدفاع