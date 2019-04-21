أعضاء مجلس أمناء مؤسسة بطرس بطرس غالى للسلام يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى أعضاء مجلس أمناء مؤسسة بطرس بطرس غالى للسلام والمعرفة بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار الدوائر الانتخابية لهم.
وتقدمهم ليا بطرس غالى الرئيس الشرفى للمؤسسة وممدوح عباس رئيس المؤسسة، والذى أكد على أهمية المشاركة لجموع الشعب المصرى بجميع أطيافه مؤكدا على حثهم على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى يعلن المصريون للعالم كله تمسكهم بتقرير مصيرهم ورسم مستقبل أفضل لمصرنا.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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