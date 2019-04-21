شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان الكاذبون ينشرون صورا مزيفة لتشويه القوات المسلحة واستفتاء الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الكتائب الإخوانية كالعادة مجموعة من الصور المزيفة لتشويه القوات المسلحة وتضليل الرأى العام خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفى محاولة منها لإفساد الإقبال الكبير على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، نشرت الكتائب الإخوانية مجموعة من الصور المزيفة تظهر أفراد القوات المسلحة يوزعون مساعدات تموينية ومواد غذائية على المواطنين مروجين أن هذه الصور خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى بدأت أمس السبت، والهدف طبعا واضح وهو تشويه الاستفتاء والافتراء على القوات المسلحة بزعم أنها توزع رشاوى انتخابية.

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وبالنظر إلى حقيقة الصورة فيرجع تاريخها إلى يوم السبت 13 يونيو 2015، بالتزامن مع شهر رمضان فى هذا العام حيث سعت القوات المسلحة لتوزيع مواد غذائية إبان شهر رمضان الكريم على أهالى امبابة.