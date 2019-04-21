شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبدالرحيم على تجوب الدقي والعجوزة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت حملة "نائب بحجم أحلامنا" التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة نيوز، بحملات فى شوارع دائرة الدقى والعجوزة، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واحتفالا بالعرس الديمقراطى.

وجاب شباب الحملة شوارع الدائرة مرددين عددا من الأغانى الوطنية المذاعة بسماعات، وقدم الشباب عروضا بالعجلات البخارية حاملين أعلام مصر.

جدير بالذكر، أن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد انطلقت صباح أمس السبت فى الداخل، والتى من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام حتى غد الاثنين بجميع محافظات مصر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (1)



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (2)



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (3)

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حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (4)



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (5)



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (6)



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (7)



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (8)



حملة نائب بحجم أحلامنا التى دشنها الدكتور عبدالرحيم علي (9)