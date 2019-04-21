شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كريم سالم: مشاركة المواطنين بكثافة فى الاستفتاء يبرز إيمانهم بأهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، أن اليوم الأول والثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية يبشران بالخير لمصر، ودليل على استقرار الدولة المصرية، بعد أن عرف المواطنين بحقوقهم وخاصة مباشرة الحقوق السياسية، حيث شارك المواطنون بقوة فى هذا الاستفتاء الجماهيرى الذى يعزز أركان الدولة المصرية.

وقال سالم، فى بيان له منذ قليل، إنه لا يمكن اختزال التعديلات الدستورية فى الفقرة المتعلقة بتمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات فقط، فهناك مواد أخرى كثيرة استطاع المواطن البسيط إدراكها ووعيها، بفضل مجهودات كثيرة تمت من الأحزاب والكيانات المختلفة ومؤسسات الدولة، حتى أدرك المواطن معنى قيمة المواد المعدلة مثل المادة التى تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التى تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية فى مصر، وتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره، وكل ذلك يصب فى صالح الدولة.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نزول الجماهير إلى الشوارع بكثافة للاستفتاء فى اليوم الثانى يبرز إيمانهم بأهمية هذا المحفل الديمقراطى الهام فى تاريخ مصر، فضلا عن الفرحة العارمة والاحتفالات فى الشوارع والميادين.

وأوضح سالم، أن هناك دور كبير يقع على عاتق البرلمان فى الفترة المقبلة لسن تشريعات قوية تتعلق بالاقتصاد والصحة التعليم لاستكمال الإنجازات التى حققتها الدولة والاقتراب بشكل أكبر من المواطن المصرى البسيط.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.