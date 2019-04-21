ماكرون : نشعر بحزن عميق على ضحايا حادث سريلانكا

كتب: أحمد أبوعقيل
قال الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون أننا نشعر بحزن عميق إزاء الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سري لانكا.
وتابع :"نحن ندين بشدة هذه الأعمال البغيضة، نحن نقف إلى جانب شعب سري لانكا وعقولنا توجّه إلى أحبائهم في عيد الفصح هذا الأحد.
وأسفر الحادث عن وفاة 207 شخصاً و إصابة 500 أخرون ، جراء استهداف 3 فنادق وكنيسة القديس أنتوني في العاصمة كولومبو، واستهداف كنيستين خارج العاصمة إحداهما في نيجومبو، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، اليوم الأحد.
وأدانت جميع الدول في العالم، الحادث الخسيس الذي استهدف المثليين أثناء الاحتفال بعيد الفصح.
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