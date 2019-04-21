قوى "الحرية والتغيير": المجلس الانتقالي بالسودان لم يقتنع بعد بتسليم السلطة

أفاد قيادي في إعلان قوى "الحرية والتغيير" لوكالة "​سبوتنيك​" بأن "​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ لم يقتنع بعد بتسليم السلطة".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد اعلن أنه "لن يسلم السلطة إلا إلى ​حكومة​ مدنية يتوافق عليها الشعب"، مشيراً إلى أن "​القوات المسلحة​ السودانية تحمي مكتسبات الشعب السوداني وانحازت إليه".

وفي الـ11 من نيسان الحالي، عزل ​الجيش السوداني​ الرئيس ​عمر البشير​، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه ​عبد الفتاح البرهان​، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.