لافروف لمرشح رئاسة أوكرانيا زيلينسكي: لا بديل عن اتفاقات مينسك والحوار مع دونباس

عبر وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، عن أمله بأن يتفهم المرشح للرئاسة الأوكرانية، ​فلاديمير زيلينسكي​، حال فوزه ب​الانتخابات​، عدم وجود بديل لاتفاقات ​مينسك​ والحوار مع ممثلي دونباس، مشيراً إلى أن "الشيء الرئيسي هو أن يكون لدى ​الحكومة​ الجديدة أو القديمة في ​أوكرانيا​ القدرة التعاقدية واحترام القانون الدولي والالتزامات الدولية لأوكرانيا ومن بين هذه الالتزامات، أدوات القانون الدولي وهي قرار ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة الذي صادق على اتفاقيات مينسك وجوهر هذه الاتفاقيات هو حوار مباشر بين كييف من ناحية، و​دونيتسك ولوغانسك​ - من ناحية أخرى".

وذكر أن "زيلينسكي كان يعلن في تصريحاته الانتخابية عن نيته مواصلة تسوية النزاع في شرق بلاده "بمشاركة ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​، ودون إجراء حوار مباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد"، مشيراً إلى انه "عندما يدلي المرشحون لمناصب ما بمثل هذه التصريحات فستكون لديهم فيما بعد صلة بهذا الموقف لكن آمل بأن تجبره ​الحياة​ على أن يفهم أنه لا يوجد هناك أي بديل لاتفاقيات مينسك وإجراء حوار مباشر مع الناس الذين يمثلون جزء كبيرا من شعبه، إذا ما زلتَ تعتبرهم جزء من شعبك".