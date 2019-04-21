الخليل دان الهجمات الإرهابية بسيرلانكا: الهدف نشر ثقافة التصادم والإرهاب والتفرقة

دان أمين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل "الجريمة الإرهابية التي وقعت في سيرلانكا واستهدفت المؤمنين اثناء تأديتهم لصلاة عيد الفصح المجيد"، مشيراً إلى أن "هوية منفذ هذه الجريمة هي هوية منفذ جريمة المسجدين في نيوزيلاند والهدف نشر ثقافة التصادم والإرهاب والتفرقة في وجه ثقافة التسامح والتعايش الإنساني ووحدة الأديان السماوية".
وخلال جولة له للتهنئة بمناسبة عيد الفصح في قضاء مرجعيون، شدد الخليل على "وجوب تحصين لبنان وتعزيز وحدة مجتمعه بمزيد من الوعي ونبذ اي شكل من اشكال التطرف وتغليب لغة الإعتدال".
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