جشي: نحتاج إلى إرادة وطنية وتفاهم وطني من أجل سد ثغرات الهدر

زار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين جشي​، متروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​ في مطرانية ​الروم الملكيين الكاثوليك​، وراعي أبرشية صور المارونية ​المطران شكرالله نبيل الحاج​ في مطرانيّة سيّدة البحار المارونية، مقدماً التهاني والتبريكات ب​عيد الفصح​ المجيد. وجرى خلال اللقائين تبادل التهنئة والتمنيات بإيجاد حل وطني مناسب يخرج البلاد من هذه الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها. ولفت النائب جشي إلى أن "الحلول ليست مستحيلة وتحتاج إلى إرادة وطنية وتفاهم وطني من أجل أن نسد ثغرات الهدر ونقفل ما يمكننا من ابواب ​الفساد​ ونحفظ ما يلزم من الانفاق غير المجدي".

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