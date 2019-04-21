لجنة الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية: لا انتهاكات جسيمة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في ​أوكرانيا​ أن "انتخابات رئاسة البلاد تجري بصورة عادية وتتسم بالروح الديمقراطية والشفافية، دون انتهاكات كبيرة".

وفي تصريح صحفي، أشارت عضو اللجنة، ناتاليا بيرناتسكايا، إلى أن "موظفي اللجنة لم يرصدوا حتى الآن أي انتهاكات جسيمة من شأنها أن تؤثر على نتائج إعراب الناخبين عن إرادتهم".

وافتتحت ​مراكز الاقتراع​ في أوكرانيا، أمام الناخبين في الجولة الثانية من ​الانتخابات الرئاسية​، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، ​بيترو بوروشينكو​، والفائز بالجولة الأولى، ​فلاديمير زيلينسكي​.