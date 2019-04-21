أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا أن "انتخابات رئاسة البلاد تجري بصورة عادية وتتسم بالروح الديمقراطية والشفافية، دون انتهاكات كبيرة".
وفي تصريح صحفي، أشارت عضو اللجنة، ناتاليا بيرناتسكايا، إلى أن "موظفي اللجنة لم يرصدوا حتى الآن أي انتهاكات جسيمة من شأنها أن تؤثر على نتائج إعراب الناخبين عن إرادتهم".
وافتتحت مراكز الاقتراع في أوكرانيا، أمام الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والفائز بالجولة الأولى، فلاديمير زيلينسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية: لا انتهاكات جسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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