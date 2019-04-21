أعفى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري من منصبه، وعين اللواء حسين سلامي خلفا له.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يعفي قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه ويعين خلفا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.