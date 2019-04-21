خامنئي يعفي قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه ويعين خلفا له

أعفى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد ​علي خامنئي​ قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ ​اللواء​ محمد علي جعفري من منصبه، وعين اللواء ​حسين سلامي​ خلفا له.

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