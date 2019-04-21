أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "سقوط 3 جرحى نتيجة ​حادث سير​ بين ​سيارة​ ورابيد على طريق عام كفرا - حاريص ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 3 جرحى نتيجة حادث سير بين مركبتين على طريق عام كفرا - حاريص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.