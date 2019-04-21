الأحدب حيا جبق الذي مر بباب التبانة خلال زيارته للضنية

أشار النائب السابق ​مصباح الأحدب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "رغم خلافنا الجوهري والعميق مع ​حزب الله​، الا أنه لا بد من توجيه التحية لوزير الصحة ​جميل جبق​ الذي مر ب​باب التبانة​ خلال زيارته للضنية".

ولفت إلى أن "هذه المناطق المنكوبة والمحرومة تناستها السلطة واضطهدتها وأبعدتها عن الخارطة الانمائية فأصبحت بحاجة ماسة للاهتمام".