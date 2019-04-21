الأحدب حيا جبق الذي مر بباب التبانة خلال زيارته للضنية

أشار النائب السابق مصباح الأحدب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "رغم خلافنا الجوهري والعميق مع حزب الله، الا أنه لا بد من توجيه التحية لوزير الصحة جميل جبق الذي مر بباب التبانة خلال زيارته للضنية".
ولفت إلى أن "هذه المناطق المنكوبة والمحرومة تناستها السلطة واضطهدتها وأبعدتها عن الخارطة الانمائية فأصبحت بحاجة ماسة للاهتمام".
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