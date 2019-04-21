أهالي منطقة حاصبيا شكوا من تعطل شبكة خطوط الهاتف الارضي وكذلك الخلوي

شكا أهالي منطقة حاصبيا من تعطل شبكة خطوط الهاتف الارضي وكذلك الخلوي شركة الفا وطالبوا الجهات المعنية في وزارة الاتصالات العمل على إصلاح الاعطال الطارئة على الشبكتين.
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