المطران كفوري ترأس قداس أحد الشعانين في كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس بمرجعيون

أقيم قداس ​أحد الشعانين​ في كنيسه مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في جديده ​مرجعيون​ والذي ترأسه متروبوليت صيدا وصور وتوابعهما للروم الارثوذوكس ​المطران الياس كفوري​ يعاونه لفيف من الكهنه وبحضور حشد من المؤمنين من اهل البلدة.

بعد القداس، أشار المطران كفوري في عظته الى ان "عيدنا اليوم هو عيد فرح وسلام وطمانينه بالرغم من كل المنغصات وبالرغم من كل الجرائم التي تحصل بحق الاطفال اليوم نحن مع اطفال ​بيت لحم​ المعذبين، مبارك الاتي باسم الرب نفرح لان الرب قريب هذا هو الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لاحد ان ينتزعه منا".

كذلك توجه المطران كفوري بالتهاني ب​عيد الفصح​ الى ​الطوائف​ التي تتبع التقويم الغربي و الى السياسيين في ​لبنان​، املا ان يعم السلام والاستقرار ربوع لبنان.