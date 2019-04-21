عسيران أمل أن تكون قيامة السيد المسيح قيامة للبنان من آلامه واوجاعه

أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ "ان تكون قيامة السيد المسيح قيامة ل​لبنان​ من آلامه واوجاعه واوضاعه الصعبة وان يكون العيد مناسبة لتوحد اللبنانيين على كل القضايا وان تكون الوحدة الوطنية جسر عبور الى شاطىء الامان".

كلام عسيران جاء بعد جوله له على فاعليات صيدا وشرقها من الطائفة المسيحية، مقدماً التهاني ب​عيد الفصح​ المجيد، فقد زار عسيران راعيي ابرشيتي صيدا ودير القمر للموارنة ​المطران مارون العمار​ وصيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، مهنئا بالعيد، كما زار عددا من الاباء في صيدا وشرقها للغاية نفسها.